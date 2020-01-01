الحوثيون يختطفون العشرات من المواطنين في إب

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اختطف مسلحو مليشيا الحوثي الإنقلابية العشرات من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية يتعرض لها أبناء المحافظة بمختلف المديريات. وقالت مصادر محلية إن العشرات من المواطنين تعرضوا لعملية خطف من قبل مليشيا الحوثي بمديرية العدين غرب محافظة إب.

وأضافت المصادر أن أغلب المواطنين الذين تعرضوا للإختطافات من أسرة بيت "الشهاري" ومواطنين آخرين من أسر أخرى بمديرية العدين.

وبحسب المصادر فإن من بين المختطفين الشيخ حميد أحمد أمين الشهاري وهو أحد الوجاهات البارزة في بيت الشهاري، كما تعرض العديد من أبناء قرية "قمنة" المطلة على منطقة وادي الدور بعزلة خباز، تعرضوا لعمليات اختطاف واقتياد إلى سجون المليشيا بمركز مديرية العدين.

وأكدت المصادر أن عملية الإختطافات يقف خلفها القيادي الحوثي "شاكر أمين الشبيبي" حيث يقوم بتلفيق تهم عدة للمختطفين بعد أن زج بهم في سجون عدة. يذكر أن القيادي الحوثي "الشبيبي" والذي عينته المليشيا في منصب مدير أمن مديرية العدين، أقدم على قتل الشاب "جميل الشهاري" الأسابيع الماضية وسط مدينة العدين، في الوقت الذي تطالب أسرة بيت الشهاري بتقديم الشبيبي وعصابته للمحاكمة والمحاسبة لإرتكابهم قتل الشاب الشهاري عمدا وعدوانا.

وترتكب مليشيا الحوثي الإنقلابية انتهاكات وجرائم يومية بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ منتصف أكتوبر 2014م، حيث بلغت أكثر من 14 ألف جريمة وانتهاك بحسب تقارير محلية وحقوقية.