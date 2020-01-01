فشل مهام غريفيث والوفد الأوروبي في صنعاء

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكدت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء فشل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، والوفد الأوروبي المتمثل بسفيري فرنسا والاتحاد الأوروبي، في إقناع ميليشيات الحوثي الانقلابية بوقف التصعيد العسكري، والعودة إلى مفاوضات غير مشروطة.

وبحسب مانقلتة صحفية الإمارات اليوم فقد أشارت المصادر الى أن غريفيث التقى زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط وعدداً من قيادات الحوثي في صنعاء، في إطار جهوده لوقف التصعيد العسكري الذي افتعلته الميليشيات أخيراً في مأرب وصنعاء والساحل وبقية المناطق، وسعيه لإقناع الحوثي بالدخول في مفاوضات سلام غير مشروطة مع الحكومة الشرعية.

ووفقاً للمصادر، فقد فشل المبعوث الأممي في جهوده، واصطدم بتعنت الميليشيات، التي اشترطت وقف الحرب من قبل الشرعية والتحالف، وفتح مطار صنعاء، وإطلاق الأسرى. من جانبها، اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية المبعوث الأممي بمحاولة التغطية على فشله في إلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتطبيق اتفاق السويد.

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح، إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، يحاول التغطية على فشله في إلزام جماعة الحوثيين بتطبيق اتفاق السويد، الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين.