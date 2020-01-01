مصرع قيادي حوثي وتدمير تحصينات في الصفراء بصعدة

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية ومروحيات التحالف، امس الجمعة من تدمير تحصينات وأماكن تجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني في اللواء دكت تحصينات وتجمعات مليشيا الحوثي في تبة "عمير" والتباب المطلة على "النقعة" المحاذية "للجربة والغرابة".. أسفرت عن مصرع القيادي الميداني المدعو "ابوفايز الطيري" ودحر بقية عناصر الميليشيا.

وأكد ان عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وتمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر المليشيا من محافظة صعدة وصولا إلى باقي المحافظات.