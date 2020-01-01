بالأسماء.. الإعلان عن مصرع 10 من قيادات الحوثي في ”نهم“ وجرح”الرزامي“ وأسر ”الكحلاني“

الجمعة 24 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر عسكرية، مساء الجمعة 24 يناير/كانون الثاني، بمصرع العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات بارزة، في معارك طاحنة مع قوات الجيش الوطني بجبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان القيادي، صادق عزيز المراني، لقي مصرع، الجمعة، ولا تزال جثته عالقة في مناطق الاشتباكات في جبهة نهم حتى اللحظة. كما أكدت المصادر مصرع القيادي، الحسن بن صالح بن قايد الامير، والقيادي علي احمد مسعود، والقيادي حمزة المؤيد.

وأشارت المصادر الى ‏‎اصابة القيادي الحوثي البارز، عبدالله الرزامي، إصابه بليغة، مؤكدة وقوع القيادي محمد شرف الكحلاني، أسيرا بأيدي قوات الجيش الوطني، وهو مصاب مع نحو 30 مقاتلا.

في السياق، اعترفت مليشيا الحوثي بمصرع عدد من قياداتها في معارك نهم الأخيرة، حيث أعلنت، اليوم، تشييع جثمان القيادي البارز عصام عبد الهادي السقاف، والقيادي يحيى أحمد السراجي، والقيادي أحمد الجرموزي، نجل المشرف الاجتماعي العام للمليشيات بأمانة العاصمة.

كما أعلنت الجماعة، تشييع عدد من عناصرها بالعاصمة صنعاء، بينهم القيادي، شرف الدين عبدالسلام الحوثي، والقيادي أحمد يحيى الكبسي، والقيادي علي حسين الكبسي.