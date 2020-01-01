واشنطن تتوعد خليفة قاسم سليماني بنفس مصيره «طارق صالح»يوجه دعوة عاجلة لـ«الرئاسة اليمنية»ويتحدث عن قرار تاريخي بشأن معركة «نهـم» تعرف على المصدر المحتمل لفيروس كورونا المميت في الصين الكويت تستدعي سفير إيران لهذا السبب قبائل مأرب ترعب الحوثيين وتعلن النفير العام الدفاع اليمنية تكشف حقيقة الانسحابات في «جبهة نهم» وتعلن عن خيار مصيري مرعب للحوثيين .. المقدشي يستدعي قادة الجيش لاجتماع رفيع «تفاصيل» وزير الدفاع يترأس اجتماعا لقيادات عسكرية بمأرب لمناقشة المستجدات حقيقة وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم ميليشيات الحوثى تقصف الأحياء السكنية بالحديدة ريال الحوثي الإلكتروني يهدد بانهيار الاقتصاد اليمني
أعلن طارق صالح الذي يقود قوات معادية للحوثيين في جبهة الساحل الغربي باسم (حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية) أستعداد قواته لإسناد قوات الشرعية في المواجهات الشرسة التي تخوضها مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن طارق صالح قولة إن التحام قواته من المقاومة الوطنية برفاقهم في معركة الخلاص من الميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهة نهم بحاجة إلى قرار تاريخي وشجاع، يدرك حجم المخاطر ويضع مصلحة اليمن في صدارة الأولويات، ويطوي صفحة الماضي ويوحد الصفوف في هذه المعركة الفاصلة لدحر المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
وأشار طارق صالح إلى أن تصعيد الميليشيات الحوثية في جبهة الضالع واستمرار خروقاتها في الحديدة والاستهداف الصاروخي الإرهابي لمسجد معسكر الاستقبال بمأرب، ومحاولتها استعادة السيطرة على مديرية نهم، تؤكد نهجها القائم على الغدر وخيانة المواثيق والعهود واستهداف اليمنيين دون تفريق، وتكشف حقيقة مشروعها ونواياها تجاه السلام المزعوم، واستفادتها من اتفاق السويد لترتيب صفوفها واستمرار تدفق الأسلحة الإيرانية عبر ميناء الحديدة.
ودعا طارق صالح الرئاسة اليمنية لإسقاط اتفاق السويد الذي وصفه بـ«المؤامرة» على الدولة والجمهورية والشعب اليمني وأمن دول الجوار والأمن القومي العربي، مؤكدا أن القوات المشتركة المرابطة في جبهة الساحل قادرة على طرد مرتزقة إيران وإحكام قبضتها على مدينة الحديدة وتأمين باقي الشريط الساحلي خلال فترة قياسية.