قبائل مأرب ترعب الحوثيين وتعلن النفير العام

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اعلنت قبائل في محافظة مأرب النفير العام لمساندة قوات الشرعية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء .
وقالت مصادر محلية لـ «مأرب برس» اليوم الجمعة ان قبائل عبيدة ومراد والجدعان اعلنت النفير العام لدعم قوات الجيش في جبهة نهم.
وافادت المصادر بأن القبائل تحشد منذ يوم امس متوعدة الحوثيين ومعلنة النفير في وجه الانقلابيين.
ومنذ الجمعة الماضية تدور معارك عنيفة في جبهة نهم تكبدت فيها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة ، فيما تواصل قوات الجيش التقدم في الجبهة.
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وامس عبر اجتماع رفيع لقيادات عسكرية بمأرب برئاسة وزير الدفاع ،عن الفخر والاعتزاز بمواقف وبطولات قبائل مأرب والجوف وشبوة البيضاء وأبين وكل أبناء اليمن وهبتهم المساندة ووقفتهم الثابتة والشجاعة إلى جانب أخوانهم في القوات المسلحة لدحر المليشيا الإرهابية.