فيما المعارك في ”نهم“ على أشدها وصقور التحالف تدك أوكار الحوثيين والخسائر فادحة.. وزير حوثي يعرض على قوات ”الشرعية“ دخول صنعاء سلميا وبأقل التكاليف

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أكدت مصادر عسكرية، الخميس 23 يناير/كانون الثاني، بأن معارك شرسة مستمرة في جبهة نهم (شرق العاصمة صنعاء)، لليوم السابع على التوالي.

وقالت المصادر بأن قوات الجيش الوطني حققت، اليوم، تقدما ملموسا في زحفها صوب العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيا الانقلاب الحوثية منذ، سبتمبر/أيلول 2014م.

وأشارت الى مصرع أكثر من 20 عنصراً حوثيا، خلال معارك اليوم، وأصيب العشرات بنيران أبطال الجيش الوطني في منطقة حريب نهم.

ونوهت الى ان مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، شنت نحو 10 غارات جوية، استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيا الانقلاب الحوثية، وأسفرت عن مصرع وجرح العشرات منهم.

في السياق، ذكرت مصادر محلية بأن مستشفيات صنعاء تستقبل، بشكل يومي، عشرات الجثث الحوثية قادمة من جبهة نهم ومئات الجرحى.

بدوره، قدم وزير في حكومة الانقلاب الحوثية، عرضا لقوات الجيش الوطني، تمكنها من دخول العاصمة صنعاء، سلميا ودون حرب، بسبب هول الخسائر التي منيت بها الجماعة خلال الأيام السبعة الماضية في نهم.

وفي تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، قال وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، حسين حازب، مخاطبا الجيش الوطني: ”يا قومنا وقبائلنا بإمكانكم دخول صنعاء سلما،ً وبأقل التكاليف“.

وأضاف ”حازب“، متسائلا: ”فلماذا هذه الخسائر ؟ومن اجل من؟؟، فالدماء كلها يمنية وغاليه، فلماذا ترخصوها.؟؟“.