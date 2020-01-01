فيما المعارك في ”نهم“ على أشدها وصقور التحالف تدك أوكار الحوثيين والخسائر فادحة.. وزير حوثي يعرض على قوات ”الشرعية“ دخول صنعاء سلميا وبأقل التكاليف ”عدن“ تقر حزمة من الاجراءات لمواجهة قرار ”صنعاء“ بمنع تداول العملة الجديدة ”تيليمن“ تزف نبأ غير سار وتكشف عن موعد اصلاح الانترنت وعودته بسعته السابقة.. موعد محدد «الداخلية» تُبشّر منتسبيها بشأن موعد صرف راتب شهر نوفمبر المبعوث الدولي يعلن موقفه من استهداف منزل برلماني بمارب بالصواريخ البالستية.. الشرعية تعلن استعادة اليمن «حق» فقدته قبل أيام والتخلص من عقوبات البند «19» عاجل. الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل 50 أمريكيا في الخليج بن سلمان يوجه الدعوة لزيارة السعودية ويخاطب «يمكن الحصول على تأشيرة زيارة خلال 5 دقائق» شاهد أول وزيرة دفاع عربية وماذا قالت وصور 5 وزيرات حسناوات اتفاق شامل يستهدف شرعية هادي وحكومته ويتجاوز اتفاقات سابقة متعثرة .. غريفيث يصل صنعاء رفقة نائبه بعد تصريحات مثيرة للجدل
أكدت مصادر عسكرية، الخميس 23 يناير/كانون الثاني، بأن معارك شرسة مستمرة في جبهة نهم (شرق العاصمة صنعاء)، لليوم السابع على التوالي.
وقالت المصادر بأن قوات الجيش الوطني حققت، اليوم، تقدما ملموسا في زحفها صوب العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيا الانقلاب الحوثية منذ، سبتمبر/أيلول 2014م.
وأشارت الى مصرع أكثر من 20 عنصراً حوثيا، خلال معارك اليوم، وأصيب العشرات بنيران أبطال الجيش الوطني في منطقة حريب نهم.
ونوهت الى ان مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، شنت نحو 10 غارات جوية، استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيا الانقلاب الحوثية، وأسفرت عن مصرع وجرح العشرات منهم.
في السياق، ذكرت مصادر محلية بأن مستشفيات صنعاء تستقبل، بشكل يومي، عشرات الجثث الحوثية قادمة من جبهة نهم ومئات الجرحى.
بدوره، قدم وزير في حكومة الانقلاب الحوثية، عرضا لقوات الجيش الوطني، تمكنها من دخول العاصمة صنعاء، سلميا ودون حرب، بسبب هول الخسائر التي منيت بها الجماعة خلال الأيام السبعة الماضية في نهم.
وفي تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، قال وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، حسين حازب، مخاطبا الجيش الوطني: ”يا قومنا وقبائلنا بإمكانكم دخول صنعاء سلما،ً وبأقل التكاليف“.
وأضاف ”حازب“، متسائلا: ”فلماذا هذه الخسائر ؟ومن اجل من؟؟، فالدماء كلها يمنية وغاليه، فلماذا ترخصوها.؟؟“.