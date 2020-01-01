”تيليمن“ تزف نبأ غير سار وتكشف عن موعد اصلاح الانترنت وعودته بسعته السابقة.. موعد محدد

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قالت شركة الاتصالات اليمنية (تيليمن)، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، الخميس 23 يناير/كانون الثاني، إن الانترنت بسعته السابقة سيعود للخدمة في اليمن خلال الأسبوع الثالث من الشهر القادم.
وأكدت تيليمن في بيان لها، اليوم، أنها تلقت تأكيدات من شركة ( GCX) بأن عملية إصلاح الكابل البحري "فالكون" ستتم في الأسبوع الثالث من فبراير المقبل.
وأشارت إلى أنها تتابع كافة الخطوات والإجراءات التي قامت بها شركة ( Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون" المنقطع والذي تسبب في فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.
ومنذ التاسع من يناير الجاري، انقطاع شبه تام لخدمة الانترنت في اليمن، بسبب قطع في الكابل البحري المزود للخدمة بحسب بيان للشركة المالكة.