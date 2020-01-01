«الداخلية» تُبشّر منتسبيها بشأن موعد صرف راتب شهر نوفمبر

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم الخميس عن موعد صرف راتب شهر نوفمبر لكافة منتسبي الوزارة في المحافظات المحررة.

ونقل موقع وزارة الداخلية عن المصدر قوله بأن تدشين عملية صرف راتب نوفمبر لكافة منتسبي وزارة الداخلية في جميع المحافظات المحررة مطلع الاسبوع المقبل ابتداء من يوم الاحد الموافق 26 يناير حسب الاتفاق بين البنك المركزي واللجنة الوزارية المختصة.. مشيرًا بان محافظ البنك الاخ شكيب الحبيشي قد وعد بذلك في لقاءه صباح اليوم بأعضاء اللجنة.

وكانت اللجنة الوزارية برئاسة اللواء الركن محمد مساعد الامير وكيل قطاع خدمات الشرطة قد شرعت يوم أمس بإجراءات تسيير عملية صرف راتب شهر نوفمبر 2019 حيث عقدت اجتماع لها مع كافة المندوبين الماليين للوحدات الأمنية والمحافظات وقامت بتسليمهم الشيكات الخاصة براتب نوفمبر.