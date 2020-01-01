المبعوث الدولي يعلن موقفه من استهداف منزل برلماني بمارب بالصواريخ البالستية..

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أدان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قصف الحوثيين بأحد الصواريخ البالستية منزل عضو في مجلس النواب في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وقال غريفيث في تغريدة عبر "تويتر"، إن "استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".
وأضاف "أتقدم بأحر التعازي إلى النائب حسين السوادي. وفقا لتقارير، فقد قتل أفراد من عائلته، بمن فيهم طفلة، عندما أصاب صاروخ مقر إقامته". استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي..
وتتعرض مارب لليوم الثالث على التوالي لضرب بصواريخ بالستية تستهدف أحياء سكنية مدنية راح ضحيتها العديد من المدنين، في طل صمت دولي واسع لهذه الجرائم.