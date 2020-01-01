بن سلمان يوجه الدعوة لزيارة السعودية ويخاطب «يمكن الحصول على تأشيرة زيارة خلال 5 دقائق»

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وجه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الدعوة لزيارة المملكة ، وذلك في ختام مداخلته في المنتدى الاقتصادي العالمي أثناء جلسة تتناول رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان مخاطباً حضور الجلسة: "يمكن الحصول على تأشيرة زيارة المملكة العربية السعودية في 5 دقائق، والمشاهدة المباشرة أفضل من التخيل.. زوروا السعودية".
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية "لطالما كانت لاعباً مسؤولاً في قطاع الطاقة دولياً".
وأفاد: "قررنا طرح أمثلة على مختلف قدراتنا في السعودية خلال استضافة قمة العشرين".
وتابع: "واعون لدورنا في المساهمة بمكافحة التغير المناخي"، قائلا: "نيوم" مثال على خطواتنا لدعم الطاقة النظيفة".
وقال: "لسنا خائفين من البرهنة عن قدراتنا كمنتج لاعب ومسؤول، لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي كمنتج للنفط دون تقديم الحلول حول الانبعاثات الضارة بالمناخ".
وعاد ليؤكد على إمداد العالم بكل موارد الطاقة المتاحة، لاسيما أن 2.6 مليون من مواطني العالم لا يستطيعون الحصول على زيت الطهي النظيف، إن كان الدول الإفريقية أو غيرها من البلدان".