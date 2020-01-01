اتفاق شامل يستهدف شرعية هادي وحكومته ويتجاوز اتفاقات سابقة متعثرة .. غريفيث يصل صنعاء رفقة نائبه بعد تصريحات مثيرة للجدل

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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قالت مصادر في صنعاء ان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وصل ظهر اليوم الخميس إلى العاصمة صنعاء برفقة نائبه معين شريم .

وأعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس (الأربعاء)، عزمه التخطيط لمشاورات سياسية شاملة غير مشروطة رغم عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

واكدت مصادر مطلعة أن غريفيث استعان بعدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية للضغط على الشرعية للذهاب إلى حوار سياسي شامل متجاوزاً اتفاق ستوكهولم.

وقال غريفيث في تصريحات صحفية أمس: «نحن جميعاً على استعداد للتحرك صوب حل شامل من شأنه أن يجعل التنفيذ الكامل لستوكهولم أسهل بكثير، وفي الوقت نفسه، سيظل مكتبي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ملتزمين بمواصلة العمل مع الأطراف لمساعدتهم على إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة».

واضاف: «الأطراف تدرك الآن أننا بحاجة إلى اتفاق سلام يتعامل مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية، إذ سيكون من الصعب للغاية الفصل المسبق في أمور تفصيلية محددة في نزاع بمثل تعقيد النزاع في اليمن» حد تعبيره.

وفي حديث المبعوث عن الحكم والشرعية والفترة الانتقالية ، تجاوز واضح لتراتبية خطوات الحل في اليمن ، حيث يقفز غريفيث عن اتفاقات سابقة لم تنفذ كما انه يغفل اصل الازمة المتمثلة بانهاء الانقلاب الحوثي.