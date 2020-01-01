أسعار الصرف تشهد تراجعا للدولار والسعودي بعد يومين من ارتفاعهما «تعرف على الأسعار اليوم»

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شهدت تعاملات اليوم الخميس تحسنا طفيفا في قيمة العملة المحلية بعد يومين من ارتفاع كبير في اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني.
وقال مصدر مصرفي لـ «مأرب برس» ان الدولار تراجع اليوم (من 598 الى 590) والريال السعودي (من 158 الى 155).
فيما يلي اسعار صرف الدولار والسعودي اليوم الخميس في صنعاء :
شراء الدولار 590
بيع الدولار 594
شراء السعودي 155
بيع السعودي 156
وكانت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء افادت امس الاول بأن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين سجل أكبر تراجع أسبوعي مقابل الدولار والريال السعودي.
وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»ان التراجع للريال اليمني مقابل صرف الدولار شراء وصل الى 597 - 598 ريال والريال السعودي شراء وصل الى157,2 - 157,7 ريال
هذا فيما سجل الدولار بيع 602 إلى 603 ريال وكذا الريال السعودي بيع 158,2 إلى 158,5 ريال.