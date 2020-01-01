اعلان مهم من البنك المركزي اليمني

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن البنك المركزي اليمني الاربعاء عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية.

وأهاب البنك في بلاغ بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.

وامس أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الموافقة على سحب مبلغ من الوديعة السعودية لتمويل السلع الغذائية.

وقال معين عبدالملك، في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، ”تم ‏الموافقة، اليوم، على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة السعودية للإعتمادات المستندية للدفع ٣٢،٣٣،٣٤ لتمويل السلع الغذائية الأساسية“.

واعتبر الموافقة ”تأكيد لدعم المملكة السخي الصادق، وتعزيز لسياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي“، حسب قوله.