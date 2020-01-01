آخر الاخبار

اتفاق شامل يستهدف شرعية هادي وحكومته ويتجاوز اتفاقات سابقة متعثرة .. غريفيث يصل صنعاء رفقة نائبه بعد تصريحات مثيرة للجدل أسعار الصرف تشهد تراجعا للدولار والسعودي بعد يومين من ارتفاعهما «تعرف على الأسعار اليوم» اعلان مهم من البنك المركزي اليمني حقيقة صادمة.. الكوابيس مفيدة لصحتك الحوثيون:4آلاف مصاب بالملاريا وحمى الضنك يوميا بالحديدة هل لحفظ الأمن العربي فعلا؟.. تدريبات عسكرية مصرية لأمن البحر الأحمر لماذا يستغرق هاتفي وقتا طويلا ليشحن.. احيانا يستمر ساعات؟ تقرير دولي: اليمن ضمن 4 دول "الأشد فسادا" في العالم ترامب ينوي توسيع حظر السفر للولايات المتحدة البنتاغون يقول أن المليشيات المدعومة إيرانيا أكثر خطورة من داعش

اعلان مهم من البنك المركزي اليمني

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1015

اعلن البنك المركزي اليمني الاربعاء عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية.

وأهاب البنك في بلاغ بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.

وامس أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الموافقة على سحب مبلغ من الوديعة السعودية لتمويل السلع الغذائية.

وقال معين عبدالملك، في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، ”تم ‏الموافقة، اليوم، على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة السعودية للإعتمادات المستندية للدفع ٣٢،٣٣،٣٤ لتمويل السلع الغذائية الأساسية“.

واعتبر الموافقة ”تأكيد لدعم المملكة السخي الصادق، وتعزيز لسياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي“، حسب قوله.

إقراء أيضاً
اتفاق شامل يستهدف شرعية هادي وحكومته ويتجاوز اتفاقات سابقة متعثرة .. غريفيث يصل
أسعار الصرف تشهد تراجعا للدولار والسعودي بعد يومين من ارتفاعهما «تعرف على الأسعا
الحوثيون:4آلاف مصاب بالملاريا وحمى الضنك يوميا بالحديدة
تقرير دولي: اليمن ضمن 4 دول "الأشد فسادا" في العالم
البنتاغون يقول أن المليشيات المدعومة إيرانيا أكثر خطورة من داعش
مشرف حوثي يقتل 2إخوة ويصيب ثالث بسبب رفضهم تأجير أرضيتهم له في صنعاء
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس