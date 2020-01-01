حقيقة صادمة.. الكوابيس مفيدة لصحتك الحوثيون:4آلاف مصاب بالملاريا وحمى الضنك يوميا بالحديدة هل لحفظ الأمن العربي فعلا؟.. تدريبات عسكرية مصرية لأمن البحر الأحمر لماذا يستغرق هاتفي وقتا طويلا ليشحن.. احيانا يستمر ساعات؟ تقرير دولي: اليمن ضمن 4 دول "الأشد فسادا" في العالم ترامب ينوي توسيع حظر السفر للولايات المتحدة البنتاغون يقول أن المليشيات المدعومة إيرانيا أكثر خطورة من داعش مشرف حوثي يقتل 2إخوة ويصيب ثالث بسبب رفضهم تأجير أرضيتهم له في صنعاء اشتداد المعارك في جبهات الجوف وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات البركاني يدين استهداف الحوثيين لمنزل عضو مجلس النواب السوادي بمارب
قالت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، إن المرافق الصحية في محافظة الحديدة (غرب) تستقبل 4 آلاف حالة مصابة بالملاريا وحمى الضنك. جاء ذلك في تصريح لطه المتوكل، وزير الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) نقلته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.
وأوضح المتوكل "نستقبل يومياً 4000 حالة مصابة بالملاريا وحمى الضنك في الحديدة بسبب تدمير العدوان (يقصد التحالف العربي) للبنية الصحية في المحافظة".
وأضاف: "لدينا 40 ألف حالة مصابة بالأورام دون وجود جهاز إشعاعي واحد، فيما انعدام الأدوية وإغلاق مطار صنعاء يعتبر موتاً محتماً بالنسبة لهم". واتهم المتوكل التحالف العربي باستهداف 500 مرفق صحي وطبي في اليمن، منذ بدء عملياته في العام 2015.
وتابع: "إغلاق مطار صنعاء وحصار ميناء الحديدة، فاقم من معاناة مرضى الكلى والسكر واللوكيميا، وضاعف من أعداد الوفيات". ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.