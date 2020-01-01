هل لحفظ الأمن العربي فعلا؟.. تدريبات عسكرية مصرية لأمن البحر الأحمر

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- الشرق الأوسط

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انطلقت بالأسطول الجنوبي في منطقة «سفاجا» محافظة البحر الأحمر المصرية، فعاليات التمرين البحري الثنائي المختلط «مرجان - 16» بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها المصرية، بحضور اللواء بحري أركان حرب حازم حامد قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية.

وينقسم التمرين على مرحلتين، الأولى وصول مجموعة وحدات الأمن البحرية الخاصة لتستهل بدء المحاضرات حتى وصول السفن والطائرات العمودية في المرحلة الثانية لبدء مناورات التمرين، حيث يشارك الجانب السعودي في هذا التمرين بمجموعة من السفن والطائرات العمودية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ويستمر التمرين في الفترة من 20 - 30 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ويأتي التمرين المشترك، بعد 15 نسخة من سلسلة من هذه التمارين، كان آخرها «مرجان - 15» بالأسطول الغربي في السعودية، ويتضمن العديد من المناورات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية في البحر الأحمر.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات واكتساب المهارات القتالية من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على الوحدات المختلفة في مسرح العمليات، وتعزز التعاون بين القوات البحرية السعودية، والقوات البحرية المصرية في مجال التدريبات المختلفة وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة كافة وتوحيد المفاهيم القتالية بين عناصر الوحدات الخاصة البحرية.

ويشتمل التمرين على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق، والتي تتوافق مع ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.

يذكر أن هذا التمرين يعكس المستوى المتميز لمنسوبي البحرية السعودية وما وصلت إليه من كفاءة واحترافية، ويتم تنفيذه بالتبادل في البحار الإقليمية لسعودية والمصرية، على ضفتي البحر الأحمر، حيث إن المملكة ومصر تمتلكان أطول السواحل عليه.