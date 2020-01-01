لماذا يستغرق هاتفي وقتا طويلا ليشحن.. احيانا يستمر ساعات؟

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - منوعات

عدد القراءات 106

يستغرق شحن الهاتف في بعض الأحيان ساعات طويلة أكثر من الوقت المتوقع لذلك، دون وضوح الأسباب التي تفسر هذا التأخير .

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، ذكرت الكاتبة كارولين فانينغ الأسباب الممكنة التي تفسر استغراق شحن هاتفك ساعات طويلة بحسب الخبراء، فضلا عما يجب عليك فعله حيال ذلك.

استعمال كبل شحن غير مناسب

نظرا إلى أن كبل الشحن المتوفر لدى آبل سيكلفك حوالي 19 دولارا، فمن الصعب عليك أن تمنع نفسك من شراء بديل عندما يتلف. لذلك، عندما تدخل محلا وتشاهد مجموعة متنوعة من الكبلات التي يبلغ ثمنها خمسة دولارات فقط مثلا، فإنك سترغب في شرائها على الأغلب خاصة بسبب ألوانها المختلفة المغرية.

لكن هذه الكبلات المقلدة في الواقع، قد تتسبب في تلف بطارية هاتفك. تلف الشاحن من الأسباب الرئيسية لكون أجهزة الشحن المقتناة مباشرة من محلات آبل أو سامسونغ أكثر كفاءة من غيرها، أنها أكثر متانة، كما أنها تحمي الأسلاك الداخلية المسؤولة عن شحن الهاتف.

وإذا كنت لا ترغب في استبدال شاحنك ما لم تكن بحاجة إلى ذلك مطلقا، فمن الأفضل أن تعلم أن الشاحن التالف، قد يعمل لكن كمية الكهرباء التي ستتدفق منه إلى الهاتف ستكون أقل مما يجعل عملية الشحن بطيئة.

قوة الشاحن

يلعب الشاحن دورا كبيرا في عملية الشحن، فكلما زاد عدد الواطات الذي يمكنه توفيره زادت سرعة الشحن. ووفقا لديريك ميستر الموظف في شركة "غيك سكواد"، فإن محول الطاقة من آبل بقوة 18 واطا يمكنه شحن جهاز الآيفون الخاص بك بالكامل خلال 90 دقيقة، بينما يستغرق محول الخمسة واطات العادي ضعفي هذا الوقت.

وبالمثل، يمكن لشاحن حائط ذي 45 واطا من سامسونغ أن يشحن بعض أجهزتها بنسبة 50% في 20 دقيقة فقط. يقول ميستر "قبل أن تسارع لشراء شاحن يتمتع بأعلى قوة كهربائية، تذكّر أن لكل هاتف حدوده".

مصدر الطاقة

ذكرت الكاتبة أن توصيل هاتفك بالمقبس الكهربائي في الحائط يمثل طريقة شحن أسرع مقارنة بالشحن باستخدام منفذ "يو.إس.بي" أو شاحن السيارة، طالما أنك تستخدم محول كهرباء وكبلا مناسبين.

عادة ما تشحن منافذ "يو.إس.بي" الهاتف بطاقة تتراوح بين 1 و2.1 أمبير، بينما ينتج المقبس الكهربائي 20 أمبيرا. وعلى الرغم من أن منفذ "يو.إس.بي" وشاحن السيارة يساعدانك على شحن هاتفك أثناء التنقل، فإن بطارية الحاسب المحمول أو السيارة الخاصة بك لن تشحن جهازك بالسرعة نفسها التي يتميز بها مقبس الحائط.

أنت السبب

لا تستخدم هاتفك أثناء الشحن إذا كنت في عجلة من أمرك لشحن البطارية بالكامل، لأن جمع الطاقة الكافية لشحن بطاريتك سيستغرق وقتا طويلا إذا كنت تطلب أشياء كثيرة من هاتفك في الوقت ذاته. ويوصي الخبراء بوضع الهاتف على وضعية الطيران والاستثمار بشاحن سريع، إذا أردت شحن جهازك في أسرع وقت ممكن.