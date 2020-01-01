مشرف حوثي يقتل 2إخوة ويصيب ثالث بسبب رفضهم تأجير أرضيتهم له في صنعاء

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أقدم قيادي حوثي على قتل 2 إخوة وإصابة شقيق ثالث بسبب رفضهم تأجيرأرضية يملكونها في الأخير تأجير أرضية يملكونها في العاصمة اليمنية صنعاء. وكتب المصور الصحفي نبيل الاوزري على صفحته بالفيسبوك قائلاً "مشرف حوثي من حرف سفيان يقتل زوج اختي واخوه ويصيب اخوهم الصغير بسبب انهم رفضوا يأجروا له ارضيتهم في شارع النصر بسعوان".

وأضاف: إبراهيم قُتل فوق أرضه وترك وراءه ثلاثة أطفال. وأردف: الله كم هو موجع أن تكون شاب طموح وتخطط لمستقبلك انت واطفالك ثم يأتي واحد همجي يتبع مليشيا لايوجد في قاموسها سوى الموت فيقتلك بدم بارد وبتحدي وقح".

وفي منشور آخر قال الاوزري إن المشرف الحوثي ويدعى "ابراهيم الزبيري" رفض بعد أن أقدم على قتل ابراهيم راجح رفض هو ومرافقيه السماح لأي شخص يقوم بإسعافهم وأطلقوا النار على كل شخص حاول ذلك، وبعد تدخل بعض مشائخ المنطقة تم إسعافهم للمستشفى بعد ساعة ونصف. واستطرد: هل رأيتم قهر أكثر من انك تُقتل بدم بارد فوق ارضك رغم انك بدون سلاح ومع ذلك لايسمح لك بان تُسعف ولو من باب الرحمة.