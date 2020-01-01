بعد أيام من مجزرة مسجد ماس بمأرب.. الحوثيون يقصفون حي الروضة بالمدينة ومنظمة توثق الانتهاك

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 307

قالت منظمة حماية للتوجه المدني HOCOفي تقرير لها ان مدينة مارب تعرضت لهجوم صاروخي استهدف احد الاحياء السكنية شمال المدينة بمنطقة الروضة مساء امس الاربعاء.

وقالت المنظمة في بيان لها حصلت "مأرب برس "على نسخة منه أن الهجوم اسفر عن مقتل ام وطفلتها وجرح طفلتان اخريتان وابويهما بين اصابة بليغة ومتوسطة.

واوضحت المنظمة أن اطباء وممرضوت كانوا يقدمون خدمات الانقاذ للمصابين اكدوا لفريق الرصد التابع لمنظمة حماية ان 5جرحى وصلوا إلى المستشفى ويتم معالجتهم وحالة 2منهم حرجة فيما حالتان وصلتا إلى طوارئ إلى طوارئ المشفى جثث هامدة .