الأمم المتحدة تبعث برسالة شكر للحكومة اليمنية الشرعية

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تداولت وسائل اعلام محلية، الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، رسالة بعثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للحكومة اليمنية الشرعية، عبرت فيها عن شكرها لقيام الحكومة بسداد المبالغ المستحقة على الجمهورية اليمنية لصالح المنظمة الدولية.

وبموجب عملية السداد هذه، فقد انخفضت مديونية اليمن لصالح الأمم المتحدة إلى ما دون الحد الاقصى المسموح به، وبهذا تكون اليمن ضمن الدول التي تقل مديونيتها عن الحد الاقصى المسموح به.

وكانت الأمم المتحدة قد جمدت أحقية اليمن في التصويت بالجمعية العامة، بسبب الديون المتراكمة، وتجاوزها الحد المسموح به.