مأرب.. ضبط خليتين حوثيتين مهمتهما رصد تحركات الجيش وتصحيح إحداثيات الصواريخ

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، اليوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، ضبط خليتين تعملان لصالح مليشيا الحوثي في محيط المدينة.

ونقل موقع وزارة الداخلية عن مصدر أمني قوله، إن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش، وتصحيح إحداثيات لصواريخ العدو، وتم ضبطهما متلبستان وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات مرتبطة بمليشيا الحوثي المتمردة في صرواح غرب مأرب.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة.

جاء ذلك بعد أيام من الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مسجد بمعسكر الاستقبال والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي وإصابة العشرات.

وكثفت ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية، من هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة مأرب، والتي كان أخرها مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع معارك عنيفة تدور في جميع محاور جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.