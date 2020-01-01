الأمم المتحدة تبعث برسالة شكر للحكومة اليمنية الشرعية مأرب.. ضبط خليتين حوثيتين مهمتهما رصد تحركات الجيش وتصحيح إحداثيات الصواريخ ”مأرب برس“ يحصل على أسماء ضحايا ”مجزرة حي الروضة“ بمأرب التي ارتكبها الحوثيون اليوم.. جميعهم من أسرة عضو برلماني سقط الصاروخ على منزله ”معين عبدالملك“ يعلن عن قرار سعودي يعزز سياسات الحكومة في تحقيق الاستقرار النقدي.. تفاصيل القرار بشرى سارة.. الاعلان عن موعد أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي المغلق منذ 5 سنوات الاتحاد الاوروبي يعلن عن دعم مالي جديد لليمن عاجل: استهداف حي سكني في ”مأرب“ بصاروخ باليستي ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى والجرحى كلهم مدنيين مصادر تزف البشرى من ”نهم“.. مصرع ”الديلمي“ و”الحاكم“ أسيرا وقوات ”الشرعية“ تصل أول قرى ”بني حشيش“ وتواصل الزحف صوب العاصمة فيديو من معارك نهم الضارية وقائد عسكري يكشف حقيقة الوضع هناك عاجل : مصادر تكشف حقيقة تعرض قوات الجيش في نهم لقصف طيران التحالف وسقوط جبل المنارة بيد الحوثيين
أعلنت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، اليوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، ضبط خليتين تعملان لصالح مليشيا الحوثي في محيط المدينة.
ونقل موقع وزارة الداخلية عن مصدر أمني قوله، إن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش، وتصحيح إحداثيات لصواريخ العدو، وتم ضبطهما متلبستان وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات مرتبطة بمليشيا الحوثي المتمردة في صرواح غرب مأرب.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة.
جاء ذلك بعد أيام من الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مسجد بمعسكر الاستقبال والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي وإصابة العشرات.
وكثفت ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية، من هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة مأرب، والتي كان أخرها مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع معارك عنيفة تدور في جميع محاور جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.