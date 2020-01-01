”مأرب برس“ يحصل على أسماء ضحايا ”مجزرة حي الروضة“ بمأرب التي ارتكبها الحوثيون اليوم.. جميعهم من أسرة عضو برلماني سقط الصاروخ على منزله ”معين عبدالملك“ يعلن عن قرار سعودي يعزز سياسات الحكومة في تحقيق الاستقرار النقدي.. تفاصيل القرار بشرى سارة.. الاعلان عن موعد أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي المغلق منذ 5 سنوات الاتحاد الاوروبي يعلن عن دعم مالي جديد لليمن عاجل: استهداف حي سكني في ”مأرب“ بصاروخ باليستي ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى والجرحى كلهم مدنيين مصادر تزف البشرى من ”نهم“.. مصرع ”الديلمي“ و”الحاكم“ أسيرا وقوات ”الشرعية“ تصل أول قرى ”بني حشيش“ وتواصل الزحف صوب العاصمة فيديو من معارك نهم الضارية وقائد عسكري يكشف حقيقة الوضع هناك عاجل : مصادر تكشف حقيقة تعرض قوات الجيش في نهم لقصف طيران التحالف وسقوط جبل المنارة بيد الحوثيين مواجهات قوية في نصف نهائي بطولة الدوري اليمني «التوقيت وموعد المباراة النهائية» امرأة مطلقة تجاوزت الستين تصل كرسي الرئاسة لأول مرة في تاريخ بلادها
أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، مساء الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، الموافقة على سحب مبلغ من الوديعة السعودية لتمويل السلع الغذائية.
وقال معين عبدالملك، في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، ”تم الموافقة، اليوم، على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة السعودية للإعتمادات المستندية للدفع ٣٢،٣٣،٣٤ لتمويل السلع الغذائية الأساسية“.
واعتبر الموافقة ”تأكيد لدعم المملكة السخي الصادق، وتعزيز لسياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي“، حسب قوله.