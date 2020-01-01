بشرى سارة.. الاعلان عن موعد أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي المغلق منذ 5 سنوات

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، مساء الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، أن أول رحلة جوية إنسانية ستغادر مطار صنعاء الدولي مطلع فبراير/شباط المقبل.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عن رئيس اللجنة العليا للجسر الطبي الإنساني، التابعة للجماعة، مطهر درويش، قوله، إن "منظمة الصحة العالمية تلقي باللائمة على الدول التي ستستقبل المرضى في تعثر تسيير الجسر الطبي، وتلك ليست الحقيقة الكاملة".

وذكر المسؤول الحوثي، أن "الرحلة الأولى يفترض أن تنطلق يوم 3 فبراير المقبل بحسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية"، لكنه استدرك قائلاً "لا نستطيع التأكد من مدى التزام المنظمة بتنفيذ وعودها بالنسبة لموعد الرحلة الأولى ولكننا نحثهم على الالتزام نظراً لتفاقم حالات المرضى".

وبشأن عدد المرضى الذين سيغادرون للعلاج خارج اليمن على متن الرحلة الأولى،أفاد بأن جماعته اتفقت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على نقل 50 مريضاً مع مرافق لكل منهم، لكن المنظمة أبلغتهم مؤخراً بأن "عدد المرضى الذين سيتم نقلهم في الرحلة الأولى هم 30 مريضاً و30 مرافقاً فقط"،.

وأشار درويش، إلى أن "اللجنة العليا للجسر الطبي أوقفت مؤقتاً عمليات فرز ملفات المرضى بسبب التأجيل المتكرر للرحلة الأولى على مدى عامين وغموض الأمم المتحدة حول الجسر الطبي"، حد تعبيره.

ومطار صنعاء مغلق منذ أغسطس 2016 أمام الرحلات الجوية، ولا يسمح التحالف الذي يتحكّم بحركة المطار إلا لطائرات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية باستخدامه.

ويضطر من يريد في المناطق الشمالية والغربية لليمن السفر إلى خارج اليمن، لقطع رحلة برية شاقة وخطرة تزيد مدتها عن 15 ساعة إلى مدينتي عدن أو سيئون بمحافظة حضرموت اللتان يتوفر في مطاريهما رحلات جوية محدودة إلى خارج اليمن.