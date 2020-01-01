الاتحاد الاوروبي يعلن عن دعم مالي جديد لليمن

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت المفوضية الأوروبية، عن تخصيص 382 ملیون دولار، من میزانیتھا الإنسانية السنویة الأولية لليمن وسوريا لعام 2020.

وذكرت المفوضية في بيان صحافي، ان الميزانية الإنسانية تبلغ 900 ملیون یورو (997 ملیون دولار امریكي)، لمساعدة اكثر من 80 دولة على مواجھة النزاعات الطویلة في كل من افریقیا والشرق الأوسط والازمات الغذائیة الحادة والانسانیة كما یعمل على ایصال المساعدات لاشد محتاجیھا".