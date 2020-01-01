الاتحاد الاوروبي يعلن عن دعم مالي جديد لليمن

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اعلنت المفوضية الأوروبية، عن تخصيص 382 ملیون دولار، من میزانیتھا الإنسانية السنویة الأولية لليمن وسوريا لعام 2020.
وذكرت المفوضية في بيان صحافي، ان الميزانية الإنسانية تبلغ 900 ملیون یورو (997 ملیون دولار امریكي)، لمساعدة اكثر من 80 دولة على مواجھة النزاعات الطویلة في كل من افریقیا والشرق الأوسط والازمات الغذائیة الحادة والانسانیة كما یعمل على ایصال المساعدات لاشد محتاجیھا".