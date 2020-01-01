عاجل: استهداف حي سكني في ”مأرب“ بصاروخ باليستي ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى والجرحى كلهم مدنيين

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أفادت مصادر محلية وسكان، مساء الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، بسقوط صاروخ باليستي على حي سكني بمدينة مأرب (شرقي اليمن).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان صاروخ باليستي سقط على حي سكني في حي الروضة بمدينة مأرب، في ظل غياب منظومة الباتريوت التابعة للتحالف.
وأكدت المصادر سقوط ثلاثة شهداء بينهم امراءة، واصابة ٣ نساء وطفلين كاحصائية أولية، مشيرة الى تهدم عدة منازل محيطة بمكان الانفجار.