ورشتا عمل يقيمها البرنامج السعودي للتنمية في محافظة الجوف

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أقام البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن فرع الجوف ورشتي عمل حول معوقات التنمية الزراعية ورفع قدرات قطاع المقاولين بالمحافظة.
وهدفت ورش العمل التى أقيمت بالمحافظة إلى التعرف على الجوانب التي تعيق العمليه الزراعيه بالمحافظة وسبل تنميتها والاهتمام بها وتقديم مشاريع لهذا القطاع الحيوي الهام
كما هدفت إلى رفع قدرات المقاولين بالمحافظة وكيفية تنفيذ أعمال المقاولات وبما يتواكب مع توجهات البرنامج السعودي ومشاريعه في المحافظة
وفي ورشة العمل التي حضرها الوكيل الفني للمحافظة الدكتور صالح جماله رحب وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي بالبرنامج السعودي فرع الجوف برئاسة على الدوسري مشيدا بجهود البرنامج في المشاريع التي يقدمها للمحافظة.
وأكد وكيل المحافظة استعداد المحافظه تقديم كل انواع الدعم والمساندة للبرنامج السعودي لتسهيل أعماله ومشاريعه وبرامجه الهادفه لخدمه المحافظة.
من جانبه قال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بالمحافظة على الدوسري أن هذه الورش التى أقامها البرنامج تأتي في إطار جهوده في اعاده إعمار اليمن ومنها دعم القطاع الزراعي ورفع قدرات المقاولين. وبما يحقق أهداف التنمية والعيش الكريم.
حضر ورش العمل مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل هادي شمعان ومدير مكتب التخطيط الدكتور حسين البشيري ومدير مكتب الإعلام يحيى قمع