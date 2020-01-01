فيديو من معارك نهم الضارية وقائد عسكري يكشف حقيقة الوضع هناك

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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قال قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي اليوم الاربعاء، أن أبطال الجيش الوطني يسطرون- حالياً- بطولات خالدة في جبال مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، ويلقنون العدو دروساً لن ينساها.

واكد اللواء الخُبّي، في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "العدو منهار ومعنوياته تحت الصفر".. مشيراً إلى أن " عدد كبير من قيادات مليشيات الحوثي لقت حتفها في المعارك الأخيرة وأن أسراهم بالعشرات سلموا أنفسهم مجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقهم"

وذكرً أن "أغلب جثث المليشيات ما زالت مرمية في الجبال والشعاب".

وأكد اللواء الخُبّي، أن "معنويات أبطال الجيش الوطني في جبهات نهم عالية وتبلغ عنان السماء خصوصاً بعد البطولات التي سطروها مؤخّراً في معركة العزة والكرامة والحرية ودفاعاً عن وطنهم الغالي".

وعبر قائد المنطقة السابعة، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية والعسكرية ولقيادة تحالف دعم الشرعية على ما قدموه ويقدموه من دعم وإسناد لقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات.