عاجل : مصادر تكشف حقيقة تعرض قوات الجيش في نهم لقصف طيران التحالف وسقوط جبل المنارة بيد الحوثيين

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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نفت مصادر يمنية حكومية مساء الاربعاء، الأنباء التي تحدثت عن شن التحالف العربي ضربات طالت مواقع قوات الجيش الوطني في جبهة نهم شرق صنعاء، وخلفت قتلى وجرحى.

كما نفت مصادر عسكرية لموقع مأرب برس الاخبار التي تحدثت عن سقوط جبل المنارة الاستراتيجي في جبهة نهم شرق صنعاء ، بيد الحوثيين.

واوضحت المصادر ان المنارة عبارة عن سلسلة جبلية ممتدة ، تسيطر على بعضها قوات الشرعية والبعض الاخر تتواجد فيها مليشيات الحوثي.

الى ذلك قال وزير الأوقاف والارشاد أحمد عطية، إن الأنباء التي تداولها بهذا الشأن غير صحيحة، وأكد :" لا صحة ولا وجود لأي قصف على الجيش الوطني".

وأشار الوزير عطية، إلى أن الأنباء التي نقلتها قناة الجزيرة تندرج ضمن تصفية حسابات سياسية على حساب دماء الشعب اليمني.

كما نقل مندوب اليمن لدى منظمة اليونسكو محمد جميح، عن مصدر عسكري، نفيه حدوث ضربات جوية من التحالف على مواقع القوات الحكومية.

ودعا جميح، قناة الجزيرة إلى وقف معركة تصفية الحسابات مع السعودية والإمارات في اليمن، اعتبارا للمهنية وللرأي الآخر.

بدوره دعا محافظ المحويت، صالح سميع، مراسل قناة الجزيرة في اليمن، سمير النمري، إلى حذف تغردية له حول الموضوع، ووصف ما تضمنته التغريدة بالكذب.