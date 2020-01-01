مواجهات قوية في نصف نهائي بطولة الدوري اليمني «التوقيت وموعد المباراة النهائية»

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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بلغ فريق شعب حضرموت نصف نهائي بطولة الدوري التنشيطي لكرة القدم بفوزه على اهلي صنعاء بهدف وحيد في مباراة معادة جمعت الفريقين امس الثلاثاء بملعب مدينة سيئون الاولمبي ضمن المجموعة الاولى.

وسجل هدف الشعب الوحيد لاعبه محمد الحداد ليرفع رصيده بذلك الى سبع نقاط في المركز الثاني للمجموعة التي تصدرها وحدة عدن بفارق الاهداف وغادرها اهلي صنعاء واتحاد إب.

وكان الاهلي فاز في المباراة السابقة بين الفريقين ضمن المجموعة نفسها بخمسة اهداف مقابل هدف لشعب حضرموت.

لكن شعب حضرموت تقدم بإحتجاج على مشاركة غير قانونية للاعب اهلي صنعاء ناصر محمدوه الذي اتضح لاحقا ان مشاركته غير صحيحة نتيجة خطأ اداري من لجنة شئون اللاعبين التي اعتمدت كف اسماء للأهلي يتجاوز العدد المسموح به بالمخالفة.

واقر اتحاد كرة القدم ايقاف اللاعب من البطولة وسحب النتيجة واعادة المباراة، كما اقر توقيف اللجنة المختصة بالاتحاد والتحقيق في الامر.

جدير بالذكر ان التلال من عدن والاهلي من تعز كانا قد تأهلا لنصف نهائي البطولة عن المجموعة الثانية.

وتقام مباراتي نصف النهائي غدا الخميس وبعد غد الجمعة، حيث يخوض وحدة عدن اول المجموعة الاولى مواجهة قوية مع اهلي تعز ثاني المجموعة الثانية عصر الخميس فيما يواجه التلال اول المجموعة الثانية خصمه فريق شعب حضرموت ثاني المجموعة الاولى عصر الجمعة.

اما المباراة النهائية فتقام عصر الاحد المقبل باستاد سيئون الاولمبي الذي استضاف احداث هذه البطولة.