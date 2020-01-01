عاجل : خبر سار للجمهور السعودي والعربي وانجازين بضربة واحدة

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حسم المنتخب السعودي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية (طوكيو 2020) بعدما تأهل إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في تايلاند، إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان 1 / صفر اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي، وذلك على ملعب استاد "راجامانجالا" في بانكوك.
وجاء هدف الفوز للمنتخب السعودي قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة وسجله اللاعب البديل ناصر العمران، ليهدي بلاده التأهل وليصبح المنتخب السعودي ثاني المنتخبات العربية التي تتأهل إلى طوكيو 2020 بعد نظيره المصري.
ويلتقي المنتخب السعودي يوم الأحد المقبل في النهائي، الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة اليوم بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.
أما المنتخب الأوزبكي، فيلتقي مع الخاسر في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل.
ويتأهل الفائز بالمركز الثالث إلى أولمبياد طوكيو 2020 برفقة البطل والوصيف.
وبهدف العمران الوحيد حقق الاخضر انجازين الاول بلوغ نهائي كأس اسيا والثاني التأهل الى اولمبياد طوكيو هذا العام .