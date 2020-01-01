اندلاع معارك عنيفة في 3 جبهات وقوات الشرعية توجه ضربة جديدة للحوثيين وتوقع فيهم قتلى وجرحى

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قتل ثمانية من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية ،على الاقل ، واصيب آخرين اليوم الاربعاء، بنيران الجيش الوطني ،خلال معارك عنيفة في جبهتي العقبة والمصلوب بمحافظة الجوف.
ونقل مأرب برس عن مصدر عسكري قوله «ان مليشيات الحوثي شنت هجوم عنيفا على مواقع الجيش في جبهة المصلوب فجر اليوم الاربعاء وتصدت لها قوات الجيش الوطني موقعة قتلى وجرحى في صفوفها ومن بين القتلى القيادي الحوثي المدعو عسكر بن ناصر الصيدي».
الى ذلك تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنته مليشيات الحوثي في جبهة العقبة تزامن مع قصف مدفعي كثيف استهدف مواقع وتعزيزات في ذات الجبهة.
كما شهدت جبهات المتون في مواقع جبال حام ومجمع المتون معارك عنيفة تزامنت مع قصف للمدفعية الثقيلة وقصف لطيران التحالف استهدف تجمعات ومواقع المليشيات.
واسفرت معارك المتون عن سقوط قتلى وجرحى بالاضافة الى تدمير عتاد عسكري للمليشيات.