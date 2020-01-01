تحذير من الرئاسة اليمنية «خطر كارثي على اليمن والسعودية وستكون هناك تداعيات خطيرة»

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 358

قال عبدالعزيز جباري مستشار الرئيس اليمني ، أن الشرعية قامت بتنفيذ الكثير من بنود اتفاق الرياض، وفي المقابل لم ينفذ الطرف الآخر أي من تلك البنود، ورغم مرور الأسابيع والشهور، مشيرا الى أن الحرس الرئاسي لم يعد إلى عدن حتى الآن.

وحذر مستشار الرئيس اليمني من عدم تنفيذ الاتفاق وقال"ستكون التداعيات خطيرة".

وأضاف -في مقابلة نشرتها وكالة "سبوتنيك" الروسية- "خلال المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق والإخفاقات المتكررة، تولد لدي تشاؤم بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، كنا نأمل التنفيذ حتى ولو كان هناك خلاف في وجهات النظر، لكن الآن وبعد أن تجاوزنا المدة المحددة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق، يبدو أن هناك تعثر وقد لا يتم تنفيذ اتفاق الرياض".

وبحسب جباري فإن عدم تنفيذ الاتفاق يعني دخول اليمن في متاهة أخرى، وتقع المسؤولية الكبرى على السعودية بصفتها المشرف على هذا الاتفاق، وعليها أن تضغط على الأطراف من أجل التنفيذ الحرفي لهذا الاتفاق، وغير ذلك سيكون الخطر كارثي بالنسبة لليمنيين والمشرفين على الاتفاق(في اشارة للسعودية).