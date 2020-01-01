دعوة رسمية للجيش والمقاتلين في «جبهة نهم» للتحرك نحو صنعاء وبدء المعركة الحاسمة«تقدموا على بركة الله وموعدنا صنعاء»

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 1059

دعا قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، أبطال الجيش الوطني إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اطلاعه على مسرح العمليات القتالية في جبهات القتال بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء ،وفقا للمركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وقال اللواء بن عزيز، مخاطبا أبطال الجيش في رسالة صوتية بعثها للمقاتلين: "يا أبطال الجيش اليمني المغاوير، تقدّموا على بركة الله نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش المليشيات".

وأضاف مخاطباً المقاتلين: "أيها الأبطال في ميادين الشرف والبطولة، أنتم مشعل النور لعودة الأمن والاستقرار لليمن الحبيب". مضيفاً: "هذه المعركة الحاسمة للتخلص من الكهنوت الحوثي.. موعدنا صنعاء بإذن الله".

وتأتي دعوة قائد العمليات المشتركة في الوقت الذي يخوض فيه أبطال الجيش الوطني ملاحم بطولية ويحققون انتصارات ساحقة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات.

وامس الثلاثاء ذكرت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس» ان قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية في مناطق عده بجبهة نهم وسط تقدم مستمر لقوات الشرعية.

وافادت المصادر بأن مقاتلات التحالف العربي نفذت ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وتحركات مليشيات الحوثي في مواقع عديدة بمنطقة المدفون بنهم ومناطق آخرى بذات الجبهة وذلك في اطار اسناد مهام قوات الشرعية المتقدمة على الارض بإتجاه العاصمة صنعاء.

وخلال الساعات الماضية تمكنت قوات الجيش من تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق صنعاء.