مليشيات الحوثي تنهب معدات وأجهزة تابعة لجامعة إب

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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سطت قيادات من مليشيا الحوثي الإنقلابية على معدات وأجهزة طبية بمحافظة إب وسط اليمن، من معامل التطبيق العملي التابع لكلية طب الأسنان.

وقالت مصادر بجامعة إب إن معدات ومستلزمات طبية اختفت من معامل كلية طب الأسنان الكائنة بجوار مستشفى الثورة العام وسط مدينة إب.

وبحسب المصادر فإن قيادات من مليشيا الحوثي تقف خلف عملية الإختفاء المفاجئ وضياع أجهزة ومستلزمات طبية قيمتها بمبالغ كبيرة جدا.

وأضافت المصادر أن طلاب طب الأسنان تفاجئوا اليوم بإختفاء المستلزمات الطبية والأجهزة الخاصة بعملية التطبيق العملي، في ظل اتهاماتهم لقيادات حوثية عليا بالوقوف وراء الحادثة والسعي لتدمير الكلية والعملية التعليمية برمتها حد قولهم.

وحاولت رئاسة الجامعة التكتم على الحادثة ونفي اختفاء المواد والأجهزة في محاولة منها للسعي لعدم إثارتها إعلامياً وتسويقها كحادثة سرقة عابرة، قبل أن يتم انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب طلاب الأسنان بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الحادثة وكشفها للرأي العام وبدون إخفاء نتائج التحقيق، في ِإارة لما تعرضت له نتائج التحقيق السابقة في القضية المعروفة بإختفاء ملايين من خزنة الجامعة في نهاية 2017م.

وكانت خزنة جامعة إب تعرضت للسرقة وإختفاء 300 مليون ريال في منتصف ديسمبر 2017م، بشكل مفاجئ وأعلنت الجامعة آنذاك في بيان رسمي أكد وقوع الحادثة وأنها تتابع التحقيقات وستطلع الرأي العام بها، غير أن نتائج التحقيقات تم إخفاءها لتورط قيادات عليا من مليشيا الحوثي في الجامعة والمحافظة ، تورطوا في الحادثة التي لاقت استياء وغضب واسع في الأوساط الطلابية والأكاديمية وجعلت جامعة إب في أكبر موقف لعملية الفساد المالي والإداري في تاريخ الجامعات اليمينة.