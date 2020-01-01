الجبير: مليشيات الحوثي أطلقت 300صاروخ و100طائرة مسيرة على السعودية منذ انقلابها 8 أطعمة قد تؤدي بك للموت المفاجئ دار نشر فرنسية تعتذر عن كتاب يربط بين CIAوهجمات 11سبتمبر ماذا ردت الإخبارية السعودية على إعلان "ماخفي أعظم" الذي سيبث الأحد القادم أول وزيرة دفاع عربية في حكومة لبنان.. تباين الآراء الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وانحسارالمخاوف بشأن فيروس في الصين الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين في هجوم على الحدود مع غزة الانتقالي الجنوبي يصعد تحركاته والحكومة تحذر من افشال اتفاق الرياض استشهاد طفلة بانفجار عبوة زرعتها المليشيات في حجة الشرجبي يلتقي فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن مليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية منذ بدء الحرب.
وأكد الجبير في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك.
وأوضح أن المملكة قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن، في حين تواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني. وقال إن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم.