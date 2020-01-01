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الجبير: مليشيات الحوثي أطلقت 300صاروخ و100طائرة مسيرة على السعودية منذ انقلابها

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن مليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية منذ بدء الحرب.

وأكد الجبير في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك.

وأوضح أن المملكة قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن، في حين تواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني. وقال إن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم.

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