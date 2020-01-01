ماذا ردت الإخبارية السعودية على إعلان "ماخفي أعظم" الذي سيبث الأحد القادم أول وزيرة دفاع عربية في حكومة لبنان.. تباين الآراء الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وانحسارالمخاوف بشأن فيروس في الصين الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين في هجوم على الحدود مع غزة الانتقالي الجنوبي يصعد تحركاته والحكومة تحذر من افشال اتفاق الرياض استشهاد طفلة بانفجار عبوة زرعتها المليشيات في حجة الشرجبي يلتقي فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن صاروخ باليستي يستهدف معسكرا للأمن المركزي في مأرب 9 سنوات من الخريف العربي في «اليمن».. من فساد «صالح» إلى بحر الدماء ميناء عدن يسجل رقما قياسيا في مناولة البضائع
تباينت ردود الفعل حول إعلان رئيس الوزراء المكلف حسان دياب تشكيل حكومته بعد نحو أكثر من 90 يوما من الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان.
فعلى الرغم من تصريحات دياب التي وصف فيها الحكومة الجديدة التي ستبدأ اجتماعاتها، الأربعاء، بأنها "أول حكومة في تاريخ لبنان تجمع بين مواصفات استثنائية لمواجهة ظروف غير عادية"، إلا أنها قوبلت برفض كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجه النشطاء من خلال هاشتاغات #تسقط_حكومة_الوكلاء، و#حكومة_لبنان انتقادات لتشكيلة الحكومة الجديدة، التي اعتبرها حسان دياب في خطاب إعلان تشكيل الحكومة، حكومة اختصاصيين.
وشهدت الحكومة الجديدة لأول مرة اختيار 6 وزيرات من بين 20 منصبا، فيما تولت حقيبة وزارة الدفاع، زينة عكر لتصبح أول وزيرة للدفاع في الشرق الأوسط. وحظي اختيار وزيرة للدفاع في الحكومة اللبنانية الجديدة، من بين 6 وزيرات بالجانب الأكبر من ردود الفعل حول تشكيل الحكومة.
وتزامن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مع اقتراب نهاية "أسبوع الغضب"، الذي دعا له المحتجون، وشهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. واندلعت المظاهرات في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ما يجعلها تقترب من كسر حاجز الـ 100 يوم، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد.