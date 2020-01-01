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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وانحسارالمخاوف بشأن فيروس في الصين

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وتقليل المستثمرين من أهمية أي أثر مباشر على الاقتصاد العالمي من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1551.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش. ويوم الثلاثاء، تراجعت الأسعار واحدا بالمئة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 15 يناير كانون الثاني عند 1545.96 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1551 دولارا. وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مع تهدئة رد فعل الصين على انتشار الفيروس للمخاوف من وباء عالمي، على الرغم من أن القلق بشأن تضرر الطلب المحلي والسياحة مستمر.

كما يتعرض الذهب لضغوط إذ ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى. وستحتفل الصين بالعام القمري الجديد، وهو مناسبة رئيسية لشراء الذهب في المنطقة، اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري.

لكن المستثمرين قلقين من العدوى إذ يسافر مئات الملايين من أجل عطلة العام الجديد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2415.25 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.73 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 997.30 دولار.

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