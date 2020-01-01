استشهاد طفلة بانفجار عبوة زرعتها المليشيات في حجة

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قال مدير شرطة مديرية ميدي بمحافظة حجة، المقدم، حاتم الدوة، أن طفلة أستشهدت مساء الثلاثاء جراء إنفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في وقت سابق، بمديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة.
وأوضح الدوة لوكالة الأنبا اليمنية (سبأ) أن الطفلة تهاني عبدالله جربحي التي تبلغ من العمر ١٤ عام، لقيت حتفها إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات اثناء محاولتها جمع أعواد الحطب من إحدى المزارع شمال شرق مدرسة علي ابن ابي طالب بعزلة بني فائد مديرية ميدي .
ودعا المقدم الدوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجول في الامكان التي يشتبه انها مزروعة بالألغام وتحذير أطفالهم من اللعب فيها حتى لا تتكرر الحادثة ..
مناشداً الجهات المختصة والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والبرنامج السعودي مسام، إلى سرعة النزول إلى المناطق المحررة وتطهيرها من مخلفات مليشيات الحوثي حتى لا تتكرر المآسي يوما بعد آخر