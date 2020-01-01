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أعلن الجيش اليمني، إسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في نهم وأطراف مأرب، وذلك بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية.
يأتي ذلك بعد هجوم للحوثيين، على مسجد بمعسكر للجيش في محافظة مأرب راح ضحيته 111 يمنياً، وأصيب نحو 80 آخرين.
وأدانت دول ومنظمات عالمية الهجوم الحوثي، فاعتبره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "هجوم يأتي في توقيت دقيق بهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، ومن ثمَّ تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوى إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط".