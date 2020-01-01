عاجل.. معارك «نهم» تشتد ضراوة وصقور «التحالف» يثأرون للشهداء معسكر «مأرب».. مصادر عسكرية تروي آخر المستجدات

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اشتدت حدة المعارك مساء اليوم الثلاثاء بين قوات الجيش الوطني وميليسشات الحوثى في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس»على ان قوات الجيش الوطني تخوض في الاثناء معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية في مناطق عده بجبهة نهم وسط تقدم مستمر لقوات الشرعية.
وافادت المصادر بأن مقاتلات التحالف العربي نفذت قبل قليل ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وتحركات مليشيات الحوثي في مواقع عديدة بمنطقة المدفون بنهم ومناطق آخرى بذات الجبهة وذلك في اطار اسناد مهام قوات الشرعية المتقدمة على الارض بإتجاه العاصمة صنعاء.
وخلال الساعات الماضية تمكنت قوات الجيش من تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق صنعاء.
وفي وقت سابق اليوم نشر مأرب برس تصريحا للناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي أكد فيه أن 72 حوثياً قتلوا خلال المواجهات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء.