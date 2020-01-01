مركز ”الملك سلمان“ يقدم 20 شاحنة إغاثية لليمن خلال أسبوع و”غراندي“ تؤكد ”ذلك محل تقدير المجتمع الدولي وامتنانه الواسع“

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أفادت مصادر مسؤلة في مركز الملك سلمان للاغاثة، الثلاثاء 21 يناير/مانون الثاني، بأن 20 شاحنة إغاثية عبرت منفذ الوديعة الحدودي باتجاه اليمن في الفترة من 14 إلى 18 يناير 2020م.
وقالت لـ“مأرب برس“، ان الـ 20 الشاحنة الإغاثية التي عبرت في الفترة من 14 إلى 18 يناير 2020م، تحمل على متنها 62,500 كرتون من التمور تزن 500 طن، وتستهدف محافظات مأرب، تعز، البيضاء، عمران، والحزم التابعة لمحافظة إب.
وأوضحت أن هذه المعونات تأتي إمتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة ميليشيات الحوثيين.
ويذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة احتل المركز الأول طوال الاعوام الماضية في تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية لليمن.
في السياق، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض، اليوم، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن السيدة ليز غراندي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في الجمهورية اليمنية، واستعراض سير العمل هناك، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اليمن.
وناقش اللقاء سبل دعم الأمن الغذائي وآليات ضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كافة المحافظات اليمنية بدون استثناء، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال العام 2020م.
بدورها، ثمنت غراندي جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الإسهام المالي المهم الذي يقدمه للمنظمات الأممية العاملة في اليمن، مبينة أن ذلك محل تقدير المجتمع الدولي وامتنانه الواسع.