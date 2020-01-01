عاجل: الجيش الوطني يعلن عن عمليات عسكرية ناجحة وكمائن محكمة لمليشيا الحوثي شرقي صنعاء ويدعو لانتشال جثث المليشيا

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال المتحدث باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي، الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، إن أبطال القوات المسلحة يخوضون معارك ميدانية ضد ميليشيا الحوثي المتمردة على امتداد مختلف الجبهات في صنعاء والجوف والبيضاء وصرواح بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

وأوضح العميد مجلي في تصريح نقله موقع الجيش “سبتمبر نت” أن القوات المسلحة تمكنت خلال الساعات الماضية من القضاء على مجاميع ميليشيا الحوثي في عملية عسكرية تمكنت خلال من استعادة السيطرة على سلسة جبال جرشب في نهم، مشيرا الى أن المليشيات المتمردة تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد أن قوات الجيش نفذت عملية استدراج محكم في حريب نهم ومواقع أخرى شرقي العاصمة صنعاء كما أفشلت محاولات تسلل لبعض المواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع محاولة عناصر المليشيا التسلل إلى قرب نقطة الكسارة لعرقلة الطريق العام الرابط بين مأرب والجوف، موضحا أنه تم القضاء على تلك العناصر الذين سقطوا بين قتيل وجريح وتم القبض على عدد آخر وفرار البقية.

وأكد العميد مجلي أن معنويات أبطال القوات المسلحة عالية وأن مؤسسة الوطن الدفاعية ستظل وفية للعهد تبذل التضحيات الغالية في معركة استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الميليشيا الحوثية المتمردة والجماعات الإرهابية.

ودعا متحدث الجيش، منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى انتشال جثث الصرعى من ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على عدد من المغرر بهم من عناصر الميليشيا وتم نقل بعضهم لتلقي العلاج في المستشفيات.

وقال إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي على أطراف محافظة مأرب وأخرى في جبهة نهم بصنعاء..ولفت إلى أن الميليشيا الحوثية أطلقت مساء أمس صاروخا استهدف أحد المساجد القريب من القوات الخاصة بمدينة مأرب نتج عنها إصابة عددا من الأشخاص.

وأشار إلى أن تصعيد المليشيا لعمليات استهداف المساجد والمواقع الآهلة بالسكان والأعيان المدنية تأتي ردا على الهزائم التي تتلقاها في مختلف الجبهات القتالية وتؤكد النزعة الانتقامية لتلك المليشيا ضد الشعب اليمني عبر الإذلال والكهنوت والخراب.

كما دعا المتحدث العسكري، جميع وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والشائعات التي يروج لها إعلام المليشيا الحوثية لمحاولة التغطية على الهزائم المتلاحقة.