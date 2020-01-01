الريال اليمني يسجل أكبر إنهيار أسبوعي أمام الدولار والسعودي في مناطق سيطرة «الحوثيين»

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكدت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء مساء اليوم الثلاثاء بأن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين سجل اليوم أكبر تراجع أسبوعي مقابل الدولار والريال السعودي.

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»على ان التراجع للريال اليمني مقابل صرف الدولار شراء وصل الى 597 - 598 ريال والريال السعودي شراء وصل الى157,2 - 157,7 ريال

هذا فيما سجل الدولار بيع 602 إلى 603 ريال وكذا الريال السعودي بيع 158,2 إلى 158,5 ريال.