تحريك أخطر ملف تخشاه الامارات في الجنوب وقائد التحالف يقطع وعدا

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نفى قائد التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن العميد مجاهد العتيبي اليوم الثلاثاء وجود أي مخفي أو مختطف في مقر التحالف منذ إستلام مهامه فيه (كان مقرا تتواجد فيه القوات الاماراتية قبل تسلم السعودية مؤخرا مهام قيادة التحالف بعدن).
وقال العميد العتيبي انه لا علم له بأي مخفي في مكان آخر بعدن ولكنه وعد بالبحث عن مكان تواجد هؤلاء المخفيين.
جاء ذلك خلال لقاءه بوفد من أمهات المخفيين أثناء تنفيذ وقفة للأمهات صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر التحالف في العاصمة المؤقته عدن.
من جانبها تمنت زوجة المخفي "عادل الحداد" من القيادة الجديدة للتحالف صدق موقفها في متابعة البحث عن أزواجهن وأبنائهن المخفيين منذ أربع سنوات دون أي ذنب أو جرم ومن يثبت عليه أي قضية يتم تحويلة الى القضاء.
ودعت كل المنظمات الحقوقية والإنسانية الى مساندتهم في البحث وإيصال أصواتهم إلى كل الجهات المسؤولة في الداخل والخارج.
وقال مصدر في رابطة امهات المختطفين لمأرب برس ان هذه الوقفة تأتي ضمن العديد من الوقفات الإحتجاجية التي تنفذها الأمهات أسبوعيا ، والتي ستستمر إلى أن يتم الكشف عن مصير أبنائهن.
وتتهم دولة الامارات عبر اذرعها الانفصالية في الجنوب بانشاء سجون سرية غير خاضعة للحكومة الشرعية ، واخفاء عشرات المدنيين فيها وممارسة شتى صور التعذيب بحقهم.