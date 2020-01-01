عاجل : انتصارات جديدة للجيش في «نهم» ومواقع الحوثيين تسقط بيد قوات الشرعية

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلنت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء استعادت مواقع مهمة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وتكبيد المليشيات خسائر كبيرة.

وفي اخر المستجدات ، تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم من استعادة سلسلة جبيلة في جبهة نهم، عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن قوات الجيش تمكنت من استعادة سلسلة جبال جرشب في مديرية نهم شرق العاصمة، وسط تقدم كبير لأبطال الجيش وخسائر بشرية في صفوف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وخلال الساعات الماضية تمكنت قوات الجيش من تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق صنعاء.

وفي وقت سابق اليوم نشر مأرب برس تصريحا للناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي أكد فيه أن 72 حوثياً قتلوا خلال المواجهات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء.