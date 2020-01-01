آخر الاخبار

الفريق علي محسن يتحدث عن اقوى سلاح لمواجهة الانقلاب الحوثي عاجل : انتصارات جديدة للجيش في «نهم» ومواقع الحوثيين تسقط بيد قوات الشرعية بن دغر يكشف عن أقصر الحلول للازمة في اليمن ودولة كبرى تبلغه موقفها من الهجوم الأخير على مأرب تحذير رسمي من استخدام «منشط جنسي» متداول في الاسواق اليمنية وهذه خطورته الشرعية تعري الانتقالي وتحذر من الفشل انهيارات كبيرة وفرار جماعي .. بيان للجيش يكشف سير معارك نهم والمواقع التي تم تحريرها وخسائر الحوثيين ضربة موجعة وخبر صادم للحوثيين من جبهة نهم .. مقتل قائد «كتيبة الموت» وتفاصيل 30 ساعة انتهت باستسلام الكتيبة باكملها ومصرع ابرز القيادات «اسماء» كيف تمنع تتبع هاتفك الذكي؟ تعرف على أكبر المخاطر التي تواجه العالم في عام 2020 وما بعده أسعار النفط تهبط نحو 1%مع انحسار مخاوف المعروض

تحذير رسمي من استخدام «منشط جنسي» متداول في الاسواق اليمنية وهذه خطورته

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1699

تعبيرية

حذرت الهيئة العليا للأدوية ،اليوم الثلاثاء، من استخدام منتج منشط جنسي متداول في الاسواق باسم "النملة السوداء".

وشددت الهيئة في تعميم رسمي ، على ضرورة التخلص من عينات المنتج الموجودة وسحبه من الاسواق ومنع استيراده..مشيرة الى ان المنتج يحتوى على مادة دوائية غير معلن عنها تسمی مادة " السيلدنافيل " والمسببة لانخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل الی مستوی خطير.

وبينت الهيئة، ان المنتج يشكل خطرا علی المرضی المصابين ببعض الامراض المزمنة كالقلب والسكر وارتفاع نسبة الدهون لاسيما للذين يتعاطون ادوية تحتوي علی مادة النيترات.

إقراء أيضاً
الفريق علي محسن يتحدث عن اقوى سلاح لمواجهة الانقلاب الحوثي
عاجل : انتصارات جديدة للجيش في «نهم» ومواقع الحوثيين تسقط بيد قوات الشرعية
بن دغر يكشف عن أقصر الحلول للازمة في اليمن ودولة كبرى تبلغه موقفها من الهجوم الأخ
الشرعية تعري الانتقالي وتحذر من الفشل
انهيارات كبيرة وفرار جماعي .. بيان للجيش يكشف سير معارك نهم والمواقع التي تم تحري
ضربة موجعة وخبر صادم للحوثيين من جبهة نهم .. مقتل قائد «كتيبة الموت» وتفاصيل 30
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس