تحذير رسمي من استخدام «منشط جنسي» متداول في الاسواق اليمنية وهذه خطورته

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذرت الهيئة العليا للأدوية ،اليوم الثلاثاء، من استخدام منتج منشط جنسي متداول في الاسواق باسم "النملة السوداء".

وشددت الهيئة في تعميم رسمي ، على ضرورة التخلص من عينات المنتج الموجودة وسحبه من الاسواق ومنع استيراده..مشيرة الى ان المنتج يحتوى على مادة دوائية غير معلن عنها تسمی مادة " السيلدنافيل " والمسببة لانخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل الی مستوی خطير.

وبينت الهيئة، ان المنتج يشكل خطرا علی المرضی المصابين ببعض الامراض المزمنة كالقلب والسكر وارتفاع نسبة الدهون لاسيما للذين يتعاطون ادوية تحتوي علی مادة النيترات.