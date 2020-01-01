الشرعية تعري الانتقالي وتحذر من الفشل

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حملت الخارجية اليمنية اليوم الثلاثاء، ما يسمى المجلس الانتقالي، تبعات رفضه تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها.

وأكدت الخارجية في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر " أن ممارسات الانتقالي المتمثلة في رفض تسلم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق كلها تهدد بإفشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيتة لذلك.

وكان مصدر حكومي اتهم المجلس الانتقالي، بالسعي لإفشال الاتفاق من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة وعدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة.

وحذر المصدر من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق، ووضع العراقيل أمام جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لتطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.