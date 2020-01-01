تعرف على أكبر المخاطر التي تواجه العالم في عام 2020 وما بعده

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 281

بعد 12 شهراً تخللهم العديد من حرائق الغابات المروعة في دول مثل أستراليا والبرازيل وفيضانات وتصحّر في دول أخرى، تصدّرت المخاوف من تغير المناخ والاحتباس الحراري التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن أكبر المخاطر التي تواجه العالم عام 2020.

واتفق أغلبية المستطلعة آراؤهم في التقرير، والبالغ عددهم 1.047 مشتركاً من القادة الاقتصاديين والأكاديميين والعاملين بمنظمات غير حكومية، على تصدر التغير المناخي كأحد أهم التحديات طويلة الأمد التي تواجه العالم.

وفي فئة "التحديات المؤثرة"، جاء الخوف من عدم اتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي في المرتبة الأولى، كما جاء ثانياً بفئة "المخاطر الأكثر ترجيحا" بعد الخوف من مخاطر الطقس شديد التغير.

كذلك جاءت مخاطر أخرى كفقدان التنوع البيولوجي والاحتباس الحراري ضمن أكثر خمسة مخاطر يمكنها أن تحدث احتمال خلال العقد المقبل في صدارة جميع فئات التقرير، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها ملفّ واحد معظم فئات التقرير منذ عام 2006.

وتضمن البحث مخاطر أخرى تلت تغير المناخ كالتباطؤ الاقتصادي وعدم المساواة الاقتصادية ضمن أكثر المخاوف قصيرة الأمد.

مخاوف وتحديات أخرى..

كذلك أعرب 7% من المشاركين عن تخوفهم من ارتفاع السياسات اليمينية والاستقطاب السياسي في عدد من الدول والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ضمن المخاوف العالمية قصيرة المدى.

ويصدر التقرير السنوي في نفس الوقت من كل عام قبل بدء انعقاد فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري من 21 يناير - كانون الثاني ولمدة ثلاثة أيام.