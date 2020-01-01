أول تصريح لزوج نانسي عجرم بعد أزمة قتل شاب سوري في منزله

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - منوعات

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خرج الطبيب فادي الهاشم زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم بأول تصريح له، بعد واقعة قتله للشاب السوري محمد حسن موسى بعد دخوله للفيلا الخاصة بهم بغرض السرقة.

وعلق«الهاشم» من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، على الأمر من خلال نشر مقولة شهيرة لمؤلفة سلسلة أفلام «هاري بوتر»، والتي تقول «ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليًا، فإذا كنت تبحث عن كنز لن تجده تحت أراضينا، لقد أنذرت، فاحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز».

وكانت فيلا نانسي عجرم قد تعرضت لمحاولة سرقة من قبل شخص ملثم، كما حاول الوصول لغرفة بناتها مما أدى لاشتباكات بينه وبين زوجها فادي الهاشم وانتهت بمقتل الشاب السوري.

وكانت التقارير الصحفية اللبنانية قد كشفت أن القاضية غادة عون، النائب العام اللبناني، وجهت تهمة القتل العمد إلى الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قتيل منزل نانسي عجرم».