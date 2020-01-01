مصرع 72حوثيا في تهم بينهم قيادات حوثية والجيش يحرر سلسلة جبلية

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أكد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي أن 72 حوثياً قتلوا خلال المواجهات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء. وقال الشندقي في اتصال مع قناة سهيل إن مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى جبال يام لكنها منيت بهزيمة كبيرة.

وفي سياق متصل.. أكدت مصادر عسكرية أخرى أن قوات الجيش تمكنت من شن هجوم مضاد في نهم حررت على إثره سلسلة جبلية في ميمنة الجبهة. وذكرت المصادر أن صفوف مليشيا الحوثي شهدت انهيارات كبيرة عقب مقتل قيادات حوثية بارزة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين قتلى القيادات الحوثية المدعو / جابر المؤيد/ قائد الميمنة لمليشيا الحوثي في جبهة نهم. ومنذ الجمعة تدور مواجهات عنيفة في عدد من المواقع في جبهة نهم تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.