إدانات عربية وعالمية للهجوم الإرهابي الحوثي في مأرب مصرع 72حوثيا في تهم بينهم قيادات حوثية والجيش يحرر سلسلة جبلية حقوق الإنسان: جريمة الميليشيات في مأرب ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب مصدر مسؤول يحمل المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة تنفيذ مصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض الولايات المتحدة تعلق على الهجوم الذي استهدف جنود الشرعية بمأرب غضب يمني... ودعوات لإنهاء الانقلاب عسكرياً وردت بجميع الأديان السماوية.. هل عاشت ملكة سبأ غي اليمن أم الحبشة؟ رسميا.. الامارات تكشف المسؤول عن الهجوم الذي استهدف مسجدا بـ”مأرب“ و”طارق صالح“ يصف ”مأرب“ بـ”العزيزة“ سقوط صاروخ باليستي قرب أحد مساجد ”مأرب“ وأنباء أولية تفيد بسقوط عدد من الجرحى الحوثيون يعلنون عن 6 شروط للدخول في تسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن
أكد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي أن 72 حوثياً قتلوا خلال المواجهات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء. وقال الشندقي في اتصال مع قناة سهيل إن مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى جبال يام لكنها منيت بهزيمة كبيرة.
وفي سياق متصل.. أكدت مصادر عسكرية أخرى أن قوات الجيش تمكنت من شن هجوم مضاد في نهم حررت على إثره سلسلة جبلية في ميمنة الجبهة. وذكرت المصادر أن صفوف مليشيا الحوثي شهدت انهيارات كبيرة عقب مقتل قيادات حوثية بارزة.
وأشارت المصادر إلى أن من بين قتلى القيادات الحوثية المدعو / جابر المؤيد/ قائد الميمنة لمليشيا الحوثي في جبهة نهم. ومنذ الجمعة تدور مواجهات عنيفة في عدد من المواقع في جبهة نهم تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.